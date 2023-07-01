Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile siyah-beyazlı takıma veda etti.

ensonhaber.com 30 yaşındaki sağ bek Tayfur Bingöl, geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. "Her şey için teşekkürler hocam" Bingöl, sözleşmesinin sona ermesinin ardından, Beşiktaş'a veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından Teknik Direktör Şenol Güneş ile fotoğrafını paylaşan Tayfur Bingöl, "Her şey için teşekkürler hocam." ifadelerini kullandı. 29 karşılaşmada forma giydi 30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda siyah beyazlı formayı 29 maçta giydi ve 2 gol atarken, 2 kez de asist yaptı. Tayfur Bingöl'ün 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşmesi bulunuyor.