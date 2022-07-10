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    Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ı çok istiyor

    Alanyaspor forması giyen ve Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Tayfur Bingöl, paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.
    • 10.07.2022 - 11:22
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    Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ı çok istiyor

    Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen futbolculardan biri olan ve Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Bingöl, transfer için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

    Tayfur Bingöl paylaştığı bir antrenman fotoğrafına, "Kadere inanırım, olacak olacak" notunu düştü.

    Menajeri ne demişti?

    Futbolcunun bu paylaşımı, Beşiktaş'a transfer olma isteğini gösteriyor. Tayfur, daha önce de kartal emojili bir paylaşım yapmıştı.

    Futbolcunun menajeri Batur Altıparmak Sporx'e yaptığı açıklamada, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var." dedi.

    Tayfur Bingöl, Beşiktaş ı çok istiyor #1

    Geçen sezonki performansı

    Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.

    Tayfur Bingöl, Beşiktaş ı çok istiyor #2


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