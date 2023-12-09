Tayfur Bingöl kırmızı kart gördü, VAR iptal etti Hakem Atilla Karaoğlan, 75. dakikada Sebastian Szymanski'yi düşürdüğü gerekçesiyle Tayfur Bingöl'e kırmızı kart gösterdi. Bu karar VAR uyarısının ardından sarıya döndü.

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, kritik müsabakada ezeli rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu maçın ikinci yarısında ise tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

VAR uyarısıyla karar değişti

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl, 75. dakikada kırmızı kart gördü ve bu kart VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Szymanski savunma arkasına sarktıktan sonra Tayfur Bingöl'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, kırmızı kartını gösterdi. Beşiktaşlı oyuncular, pozisyona uzun süre itiraz ettiler.

VAR Hakemi Özgür Yankaya, pozisyon için izleme önerisi verdi. Atilla Karaoğlan, pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartını iptal etti ve sarı kartını gösterdi.

Tayfur Bingöl, 46. dakikada sakatlanan Umut Meraş'ın yerine oyuna girmişti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)