Tayfur Bingöl: Rakip takımların korkulu rüyası oluyorum

Haber Merkezi

Eyüpspor'un başarılı isimlerinden Tayfur Bingöl, HT Spor ekranlarına konuk oldu.

Geleceğine dair konuşan milli futbolcu, Beşiktaş ile gelecek sezon da şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Bingöl daha sonra Eyüpspor'daki kariyeri ve oynadığı pozisyonlara değindi.

"GÜZEL PERFORMANS SERGİLEMEYE BAŞLADIM"

Tayfur Bingöl'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Eyüpspor kariyerim benim için çok özel bir şekilde devam ediyor. Ligde önemli bir rol oynuyoruz. Bu başarı için çok mutluyuz. Yoğun maç temposunun arasında bizi dinlendirdi. Eksiklerimizi tamamladık ve önümüzdeki maçlara daha konsantre şekilde hazırlanıyoruz."



Beşiktaş'tayken ufak bir sakatlık geçirmiştim. Onun akabinde transferim gerçekleşti. O süreci atlattıktan sonra da Arda hoca ve takım arkadaşlarımla birlikte güzel performans sergilemeye başladım. Kulübümüze yarar sağladığım için çok mutluyum."

KALEYE NE KADAR YAKIN OYNARSAM O KADAR ETKİLİYİM: RAKİPLERİN KORKULU RÜYASI OLUYORUM...

"Kaleye ne kadar yakın oynuyorsam o kadar etkili oluyorum. Ceza sahasına yapmış olduğum koşularla rakip takımların korkulu rüyası oluyorum. Güzel bir performans oldu benim adıma.



Mercedes'in geçen sezon getiremediği güncellemeyi kendime getirdim. 6 kilo verdim, yağ oranımı indirdim bu da süratimi artırdı. Goller de getirmiş olduğum güncellemeyle geliyor."

BEŞİKTAŞ İTİRAFI