Tayfur Bingöl: Tottenham'ın yapamadığını yaptık

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Eyüpspor’da Tayfur Bingöl, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bingöl, elde ettikleri sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirirken takımının sahadaki performansını övdü.

"TOTTENHAM'IN BAŞARAMADIĞINI BAŞARDIK"

Maçı değerlendiren deneyimli futbolcu, şunları söyledi:

Bu akşam aldığımız 1 puan bizim için gerçekten çok değerli. Galatasaray gibi güçlü bir rakibi mağlup edebilirdik, ama yine de ortaya koyduğumuz mücadeleden mutluyuz. Arda Hoca’nın bizden istediği her şeyi sahaya yansıttık. Tottenham’ın başaramadığını biz başardık ve bu bizim için gurur verici. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum; herkes sahada büyük bir özveriyle oynadı. İyi bir ekip olduk, doğru yoldayız ve Eyüpspor olarak sezona oldukça iyi bir şekilde devam ediyoruz.