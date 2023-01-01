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Tayfur Bingöl umreye gitti
Giyim tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Tayfur Bingöl bu kez umreden fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 01.01.2023 - 09:32
- Güncelleme : 01.01.2023 - 09:43
Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaşlı futbolculara, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yılbaşı izni verildi.
Kimi futbolcu tatile çıkarken, kimileri de aileleriyle birlikte yılbaşını geçirdi.
Umreye gitti
Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Tayfur Bingöl ise iznini umrede geçirdi.
Sosyal medya hesabından kutsal topraklardan paylaşım yapan futbolcu, büyük beğeni topladı.