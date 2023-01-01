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Tayfur Bingöl umreye gitti

Tayfur Bingöl umreye gitti

Giyim tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Tayfur Bingöl bu kez umreden fotoğraf paylaştı.