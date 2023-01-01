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    Tayfur Bingöl umreye gitti

    Tayfur Bingöl umreye gitti

    Giyim tarzı ve açıklamalarıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın kiralık futbolcusu Tayfur Bingöl bu kez umreden fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 09:32
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 09:43
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    Süper Lig'in 17. haftasını bay geçecek olan Beşiktaşlı futbolculara, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yılbaşı izni verildi.

    Kimi futbolcu tatile çıkarken, kimileri de aileleriyle birlikte yılbaşını geçirdi.

    Umreye gitti

    Sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Tayfur Bingöl ise iznini umrede geçirdi.

    Sosyal medya hesabından kutsal topraklardan paylaşım yapan futbolcu, büyük beğeni topladı.

    Tayfur Bingöl umreye gitti #1

    Tayfur Bingöl umreye gitti #2


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