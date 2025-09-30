Abone ol: Google News

Tayfur Bingöl'den bakmadan attığı paslarla ilgili sözler: Sürekli Ronaldinho'yu izliyorum

Dün akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı gol atan Tayfur Bingöl, Kocaelispor formasıyla çıktığı mücadelede attığı 'bakmadan paslarla' dikkat çekti. Bingöl, bakmadan attığı paslarla ilgili Ronaldinho'yu izlediğini söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 11:14

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

Yeşil-siyahlıların, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, karşılaşmada Kocaelispor'un tek golünü atan isim oldu.

BAKMADAN PAS ATMAYI DENEDİ 

Attığı golün yanı sıra Tayfur Bingöl'ün pasları da dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

Bingöl maç içerisinde futbolcuların zaman zaman denediği bakmadan pas atma tekniği olan 'No look pass' tarzını denedi.

Bingöl'ün o anları tribün kamerasına yansırken oyuncuya maç sonu bakmadan attığı paslar soruldu.

"RONALDINHO'YU İZLİYORUM SÜREKLİ"

Bingöl, oyun zekasını ve özellikle "no look" paslarını geliştirmek için sürekli olarak Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun maçlarını izlediğini söyledi.

Bingöl, "Ronaldinho’yu izliyorum sürekli, benim için iyi bir rol model. Saha içerisinde enerjimi artırıyo, performansımı yükseltiyorum." dedi.

Eshspor Haberleri