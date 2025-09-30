Tayfur Bingöl'den bakmadan attığı paslarla ilgili sözler: Sürekli Ronaldinho'yu izliyorum

Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

Yeşil-siyahlıların, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, karşılaşmada Kocaelispor'un tek golünü atan isim oldu.

BAKMADAN PAS ATMAYI DENEDİ

Attığı golün yanı sıra Tayfur Bingöl'ün pasları da dikkat çeken bir diğer nokta oldu.

Bingöl maç içerisinde futbolcuların zaman zaman denediği bakmadan pas atma tekniği olan 'No look pass' tarzını denedi.

Bingöl'ün o anları tribün kamerasına yansırken oyuncuya maç sonu bakmadan attığı paslar soruldu.

"RONALDINHO'YU İZLİYORUM SÜREKLİ"

Bingöl, oyun zekasını ve özellikle "no look" paslarını geliştirmek için sürekli olarak Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun maçlarını izlediğini söyledi.

Bingöl, "Ronaldinho’yu izliyorum sürekli, benim için iyi bir rol model. Saha içerisinde enerjimi artırıyo, performansımı yükseltiyorum." dedi.