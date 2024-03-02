Tayfur Bingöl'den Formula 1 paylaşımı Beşiktaş'ın milli futbolcusu Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından yeni sezonu başlayan Formala 1 ile ilgili bir gönderide bulundu.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Gulf Air Bahreyn Grand Prix'si ile başlayacak.

Beşiktaş forması giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak olan Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından hayranlık duyduğu Formula 1 ile ilgili bir paylaşıma imza attı.

Hamilton paylaşımı yaptı

Milli futbolcu, 2025 yılı itibarıyla Ferrari için yarışacak Mercades Pilotu Lewis Hamilton'ın fotoğrafını yayınladı.

Tayfur, gönderisinde ise "Bu yıl da çöpe attık" ifadelerini kullandı.