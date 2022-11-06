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    Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye cevap

    Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta top toplayıcı çocukla yaşadığı tartışmayla gündem olan Tayfur Bingöl sosyal medya hesabından kendisini eleştiren Nihat Kahveci'ye cevap verdi.
    • 06.11.2022 - 22:28
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    Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye cevap

    Galatasaray - Beşiktaş derbisinde top toplayıcı çocukla sorun yaşayan Tayfur Bingöl, kendisini eleştiren eski futbolcu Nihat Kahveci'ye cevap verdi.

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya Tayfur Bingöl'ün top toplayıcı ile yaşadığı gerilim damga vurdu.

    Tayfur, Nihat Kahveci'ye cevap verdi

    Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, Tayfur'u yaptığı hareket sebebiyle sert sözlerle eleştirdi. 29 yaşındaki oyuncu, Kahveci'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

    Tayfur Bingöl den Nihat Kahveci ye cevap #1

    "5 saniyenin önemi Kahveci"

    Tayfur Bingöl, Nihat Kahveci'ye bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Instagram hesabından Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşan Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "5 saniyenin önemi Kahveci."

    Tayfur Bingöl den Nihat Kahveci ye cevap #2

    Nihat Kahveci, Tayfur'u eleştirmişti

    Karşılaşma sonunda TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirmişti. Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

    "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?"

    Tayfur Bingöl den Nihat Kahveci ye cevap #3

    Tayfur Bingöl den Nihat Kahveci ye cevap #4


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