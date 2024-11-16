Tayfur Havutçu, yoğun bakıma kaldırıldı

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Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören ve hastalığını hemen hemen atlatan Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Tayfur Havutçu’nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

"ALLAH'IN İZNİYLE NORMAL KATA ÇIKARILACAKTIR"

Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah’ın izniyle normal kata çıkarılacaktır.

"DUALARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Neslihan Havutçu ayrıca Beşiktaş yönetimi ve camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde çıkan haberlere de değinerek, şunları söyledi:

Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz herzamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler.

TARAFTARLARDAN MESAJ YAĞDI

Başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere futbolseverler, sosyal medyada Tayfur Havutçu'ya geçmiş olsun mesajları göndererek desteklerini ifade etti.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Tayfur Havutçu için iyileşme dilekleri paylaştı.

Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ettiler.

TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR?

Tayfur Havutçu, 23 Nisan 1970 yılında dünyaya geldi.

Alman vatandaşlığı da bulunan Havutçu, ön libero mevkiinde görev almış milli formayı da giymişti.

Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra teknik direktörlük de yaptı.

Tayfur Havutçu, Beşiktaş'ın Onursal başkanı Süleyman Seba'nın da akrabası.

1994-2004 yılları arasında 10 yıl boyunca 59 kez milli takımlara çağrılan Tayfur Havutçu, 45 kez Türkiye A milli takım formasını giymiş bu maçlarda 6 gol attı.

Havutçu, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdı.

A Milli Takım'da da Yardımcı Antrenörlük yaptı.

54 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası kazandı.