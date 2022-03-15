Taylan Antalyalı: 3 puan bizim için çok önemliydi

Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray , sahasında Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Antalyalı, önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Derbiyi kazandığımız için bugün çok mutluyuz. Zorlu bir Avrupa maçından geldik buraya. Yorgunluğu özellikle ilk yarı hissettirmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyunla skoru da aldık. Sonuçta 3 puan bizim için çok önemliydi. Mutluyuz. Şimdi Barcelona ile çok önemli bir maçımız var. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İçeride inanılmaz bir atmosfer olacağından eminim. Bugünden itibaren o maça hazırlanacağız. Umarım bu zorlu maçı en iyi şekilde geçiririz" diye konuştu.

"UMARIM ÇIKIŞ DEVAM EDER"

Maç temposu anlamda her geçen gün kendisini geliştirdiğini belirten Antalyalı, "Ben eksiklerimi sürekli analiz eden birisiyim. Onun üzerine çalışıyorum. Son 2 maçtır hem benim hem takım için oldukça iyi gidiyor. Umarım hem kendi adıma hem de takım adına bu çıkış devam eder." ifadelerini kullandı.