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    Taylan Antalyalı ailesine ev aldı

    Taylan Antalyalı ailesine ev aldı

    Galatasaray yönetiminin zam sözü verdiği Taylan Antalyalı, 4 milyon TL değerinde bir ev satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 11:29
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    Galatasaray'da sezon başından beri orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan isim olan Taylan Antalyalı, ortaya koyduğu futbolla zamlı yeni sözleşmeyi kaptı.

    EN AZ KAZANANLARDAN BİRİ

    242 bin euroluk (2.2 milyon lira) maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcunun ücretinin iki katına çıkarılacağı ve 4.2 milyon TL alacağı öğrenildi.

    KİRADA OTURUYORDU

    Az maaş alması sebebiyle şu ana kadar ev satın alamayan ve kirada oturan Taylan'ın, yönetimden gelen zam müjdesi üzerine Bakırköy sahildeki bir konut projesinden ailesi için ev aldığı bildirildi.

    Taylan Antalyalı ailesine ev aldı #1

    4 MİLYON TL ÖDEDİ

    Ailesiyle birlikte yaşayan Antalyalı'nın satın aldığı ev için 4 milyon TL ödediği ifade edildi.

    Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Falcao'nun yıllık 7 milyon euro aldığı kulüpte, takımın en formda isminin bu kadar az kazanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

    Taylan Antalyalı ailesine ev aldı #2

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