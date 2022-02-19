Taylan Antalyalı eski formuna dönmek istiyor

Galatasaray'da bu sezon düşüş yaşayan isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı, hatasını anladığını ve saha içine daha çok odaklanacağını söyledi.

Galatasaray 'da kötü gidişat devam ederken, taraftar protestosundan en çok nasibini yerli oyuncular aldı.

Orta sahadaki Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi, sol bekte Ömer Bayram, kalede İsmail Çipe, forvette de Halil Dervişoğlu iç saha maçlarında sarı-kırmızılı tribünlerin hedefi oldu.

Bu isimlerden Taylan Antalyalı geçen sezon takımın en iyisiydi. Haziran ayında kasık fıtığı ameliyatı olan 27 yaşındaki milli oyuncu bu yüzden sezon başı hazırlıklarına katılamamıştı.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Beklenen orta saha takviyesi yapılmayınca hemen takıma dönen Taylan Antalyalı geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Kayserispor maçında Aslantepe'de ıslıklanan 27 yaşındaki oyuncu, "Kendimden daha çok takıma üzülüyorum. Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Kötü gidişte kendi payıma olan sorumluluğu alıyorum. Kaçmayacağım ve daha çok çalışacağım. Görev verilirse elimden gelenin fazlasını yapacağım." diyerek içini döktü.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINI AZALTTI

Milli oyuncu, sosyal hayatını sıfırladı ve sosyal medyayı da takip etmeyi bıraktı. Ev ile Florya tesisleri arasında mekik dokuyan Taylan Antalyalı bu süreçte psikolojik destek de almaya başladı.

Taylan gibi orta sahada görev yapan diğer isimler Berkan ve Cicaldau da beklentileri karşılayamadı. Aytaç Kara ve Assunçao ise ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.

Öte yandan Taylan'ın yakın arkadaşı Oğulcan Çağlayan'ın da Süper Lig'de tutunamayıp 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olması Taylan Antalyalı için gözdağı oldu.