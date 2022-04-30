Taylan Antalyalı: Fatih Terim, Türkiye'deki en iyi hocadır

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kulüp dergisine özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu Torrent-Terim kıyaslamalarına da değindi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı 100. kez giyecek Taylan Antalyalı, kulüp dergisine açıklamalada bulundu.

"Galatasaray beni isteyince diğer tüm kapıları kapatmış oldum. Birçok takım ile görüşüyorduk o sırada, sonra bir gün menajerim aradı. Galatasaray'ın benimle ilgisi olduğunu, Abdürrahim Albayrak'ın arayıp durumumu sorduğunu söyledi. Benim için tek bir hedef vardı artık Erzurum'dan ayrılıp bir an önce Galatasaray'da olmak istiyordum."





"Ben böyle bir kıyaslama yapmayacağım"

"Fatih Terim, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörüdür. Bu benim açımdan tartışmaya kapalı bir durum. Fatih hocayla 2.5 sene çalıştım. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. Fatih hoca ayrıldı, Domenec Torrent geldi.

İnsanla bir kıyaslama yarışına girdiler. Ben böyle bir kıyaslama yapmayacağım çünkü ikisi de bambaşka hocalar. Fatih Hoca Türkiye tarihinin en iyi hocasıdır. Domenec hocayla gayet iyi çalıştığımızı düşünüyorum."