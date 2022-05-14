Taylan Antalyalı: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum

Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Taylan Antalyalı sezon değerlendirmesinde bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, "Hedefim futbolu bu forma altında bırakmak" dedi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Taylan Antalyalı, “Bu sezon proje olarak değişime gittik. Birçok yeni isim geldi. Çoğu da genç oyuncuydu” diyen ve ligde başarısız bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Taylan Antalyalı “Avrupa kulvarı farklıydı. Çünkü orası Galatasaray’ın kültüründe var. Ayrı bir konsantrasyon geliyor kendiliğinden. İsterdik ki finale ve kupaya kadar gidelim ama olmadı.” ifadelerini kullandı.

"İlk sırada olmak zorundayız"

Galatasaray'da ağırlığı olduğundan bahseden Taylan, "Çok emek harcıyoruz ve karşılığını almak istiyoruz. Galatasaray’ın ikinciliği başarısızlıktır. Eğer sarı-kırmızılı formayı giyiyorsanız hem şampiyon olmak hem de her kulvarda ilk sırada olmak zorundasınız.” dedi.

"Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum"

Geleceğe yönelik hedeflerinden de bahseden tecrübeli oyuncu, “G.Saray formasıyla sahaya çıktığım her maç benim için unutulmaz. 100. maçımda hepsi gözümün önünden geçti. Kendi kendime ‘hangisi en unutulmazdı’ diye düşündüm. Sahaya parçalıyla çıktığım her anın unutulmaz olduğunu anladım. Çünkü G.Saray benim hayalimdi. Nasip olur mu bilmiyorum ama hedefimde futbolu Galatasaray’da bu forma altında bırakmak var.” şeklinde konuştu.

"Fatih Terim'in ayrılığı beni çok üzdü"

Fatih Terim'e övgüler yağdıran Antalyalı, “Beni Galatasaray’a Fatih Hoca (Terim) getirdi. Onunla 2,5 sezon çalışma şansım oldu. Bütün Galatasaraylılar gibi benim gözümde de Fatih Terim’in yeri çok farklı. Onunla konuşmak, bir şeyler öğrenmek çok özel. Benim gelişimimde büyük katkısı var. Ayrılığı beni çok üzdü. Sayın Torrent de saha içinde ve dışında da bana çok destek oldu. Benim futbol görüşümle alakalı inanılmaz katkı sağladı.” diyerek sözlerini noktaladı.