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    Taylan Antalyalı: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

    Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 15:49
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    Taylan Antalyalı: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz

    Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Barcelona yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

    Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Bu sene müthiş bir özveri, emek ve umutla devam ettiğimiz Avrupa maceramız, dün gece maalesef sona erdi. 22 yıl sonra aynı hisleri tekrar yaşamak, yaşatmak en büyük hayalimizdi ve buna her geçen gün ve her maç sonrası daha fazla inanmıştık." dedi.

    Taylan Antalyalı: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz #1

    "DAHA İYİ VE GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

    Hayal kırıklığı yaşasalar da, hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirten Taylan Antalyalı, "Her ne kadar büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşasak da, bu hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Tüm bu yolculuk boyunca mücadeleden ve kurduğumuz hayalden bir an bile vazgeçmeyen takım arkadaşlarıma ve bize bu yolda inanan ve son ana kadar destekleyen büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler. Daha iyi ve daha güçlü döneceğiz." ifadelerini kullandı.

    Taylan Antalyalı: Hedefimizden vazgeçmeyeceğiz #2


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