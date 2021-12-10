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    Taylan Antalyalı: Lider geldik ve lider gidiyoruz

    Lazio maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Taylan Antalyalı, "Herkes çok büyük mücadele etti, taraftarımıza armağan olsun" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 01:54
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    Taylan Antalyalı: Lider geldik ve lider gidiyoruz

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti.

    Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

    "OYNAYAN VE OYNAMAYAN HERKES MÜCADELE ETTİ"

    Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Taylan Antalyalı, "Çok mutluyuz, lider geldik ve lider gidiyoruz. Herkes çok büyük mücadele etti, taraftarımıza armağan olsun. Oynayan ve oynamayan herkes mücadele etti" ifadelerini kullandı.

    Taylan Antalyalı: Lider geldik ve lider gidiyoruz #1

    Taylan Antalyalı: Lider geldik ve lider gidiyoruz #2

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