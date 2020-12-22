Taylan Antalyalı: Selçuk İnan'ın gelişimimde inanılmaz katkısı var

Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup ettiği mücadelede oyunu ile alkış alan Taylan Antalyalı açıklamada bulundu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı, 3-1 kazandıkları ve bir de asist yaptığı Göztepe maçı sonrasında konuştu.

"GALİP GELMEK ÖNEMLİYDİ

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Taylan, "Defansif anlamda birkaç pozisyon verdik. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hücumda çok pozisyon bulduk, 3'ünü değerlendirdik. Galip gelmek önemliydi. Kazandık." dedi.

"GELİŞİMİMİ DEVAM ETTİRECEĞİM"

Selçuk İnan ile çalışmalarının önemine değinen genç oyuncu, yaptığı asist sorulunca, "Selçuk İnan ile çalışmak benim için büyük bir şans. 1 sene oynama şansı da yakaladım. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Gelişimimde inanılmaz katkısı var. Onu andıran bir pas oldu. O da tebrik etti. Umarım gelişimimi devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

Oynadığı bölge için görüşleri sorulan Taylan, "Geçen sezon da farklı mevkilerde oynadım. Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sezon farklı bir mevkide oynuyorum. Takım arkadaşlarım yardımcı oluyor. Onların katkısıyla iyi performans sergiliyorum." diye konuştu.



