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    Taylan Antalyalı Van'da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı

    Taylan Antalyalı Van'da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı

    Galatasaray ve A Milli Takım'da forma giyen Taylan Antalyalı, Nazillili Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim'in Van'ın Çaldıran ilçesinde isminin yaşatıldığı okula bağışta bulundu.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 14:30
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    Van'ın Çaldıran ilçesinde 2018 yılında şehit olan Teğmen Muhammet Can Sevim'in adının verildiği ilkokul ve ortaokula Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, spor malzemesi bağışladı.

    OKULUN SPOR MALZEMESİ İHTİYACINI KARŞILADI

    Şehidin babası Cavit Sevim'in menajerliğini yaptığı 26 yaşındaki futbolcu, Nazillili Muhammet Can Sevim'in isminin yaşatıldığı okulun beden eğitimi ve spor malzemesi ihtiyacını karşıladı.

    Taylan Antalyalı'nın gönderdiği malzemeler okula ulaştı. Birbirinden renkli formaları sırtlarına geçiren öğrenciler, futbol topunun peşinde koştu.

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #1

    "BENİM İÇİM BÜYÜK GURUR VERİCİ BİR ŞEY"

    Taylan Antalyalı'ya teşekkür eden şehit babası Cavit Sevim, "Benim için büyük gurur verici bir şey. Oğlumun isminin yaşatıldığı okulda eğitim gören öğrencilerin sürekli arkasında durduğumuz futbolcu kardeşim Taylan Antalyalı tarafından mutlu edildiğini görmek beni duygulandırdı." dedi.

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #2

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #3

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #4

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #5

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #6

    Taylan Antalyalı Van da bir okulun ihtiyaçlarını karşıladı #7

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