GS TV'de katıldığı programla taraftara ve takım arkadaşlarına veda eden Arda Turan, Taylan Antalyalı'nın kendisi hakkında söylediği sözlerin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Arda Turan, GS TV'de kendisine yapılan bir veda programına katıldı.

Takım arkadaşlarının çektiği videoları izleyen Arda Turan, özellikle Taylan Antalyalı'nın sözleri sonrasında duygularına hakim olamadı.

Taylan'dan duygusal veda

Görüntüyü gözyaşları içerisinde izleyen tecrübeli futbolcuya Taylan Antalyalı'nın "Sanmasınlar seni yalnız, biz hep buralardayız." demesinden sonra duygusal anlar yaşandı.

İşte o görüntüler...

Taylan Antalyalı'dan Arda Turan'a duygusal veda - İZLE

