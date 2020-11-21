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    Taylan Antalyalı'nın maaşına zam yapılacak

    Taylan Antalyalı'nın maaşına zam yapılacak

    Galatasaray yönetimi, takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'nın maaşına, yüzde yüz zam yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 13:15
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    Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan futbolcu olan Taylan Antalyalı, sergilediği futbolun karşılığını aldı.

    242 bin euroluk (2.2 milyon lira) maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncunun, ücretine zam yapılacağı öğrenildi.

    YÜZDE YÜZ ZAM

    Taylan'nın kontratında düzenlemeye gidecek yönetimin, sarı-kırmızılı futbolcunun maaşını iki katına çıkaracağı belirtildi.

    Yetenekli oyuncunun kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Taylan Antalyalı nın maaşına zam yapılacak #1

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