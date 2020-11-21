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Taylan Antalyalı'nın maaşına zam yapılacak

Taylan Antalyalı'nın maaşına zam yapılacak

Galatasaray yönetimi, takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'nın maaşına, yüzde yüz zam yapma kararı aldı.