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Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı
Galatasaray'ın oyuncusu Taylan Antalyalı, abisi Ergün Antalyalı'nın düğününde zeybek oynadı.
- Haber Merkezi
- 03.07.2021 - 15:16
- Güncelleme : 03.07.2021 - 16:00
Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın abisi Ergün Antalyalı, Muğla'da dünyaevine girdi.
Taylan Antalyalı, abisinin düğününde zeybek oynadı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ
Milli futbolcunun zeybek performansı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Kullanıcılar Taylan'ın performansını beğenen paylaşımlar yaptı.
Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı İZLE
TİŞÖRTÜYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Antalyalı, geçtiğimiz günlerde giydiği LGBT’lilere destek veren tişörtüyle gündem olmuştu.
Oyuncuyu bazı kesimler desteklerken bazıları ise eleştirmişti.
Taylan Antalyalı'nın LGBT tişörtlü paylaşımı / HABERİ İÇİN TIKLAYIN