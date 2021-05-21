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    Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme

    Galatasaray'da Marcao ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamak için gün sayıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 11:16
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    Taylan Antalyalı'ya yeni sözleşme

    Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın en fazla süre alan iki oyuncusu olan Marcao ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

    PERFORMANSI İLE ÖDÜLÜ ALDI

    Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, sezon içerisinde de yönetime zam isteğini dile getirmiş ve olumlu geri dönüş almıştı. Sambacı'nın 850 bin euro olan ücreti, 1.2 milyon euro seviyesine çekilecek. Yeni kontratın önümüzdeki günlerde resmiyete döküleceği belirtildi.

    Sezonun iyi isimlerinden Taylan Antalyalı da Marcao'ya benzer bir heyecan yaşıyor.

    Yıllık 2.2 milyon liraya oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun maaşı da 5 milyon lira seviyesine çekilecek. Taylan'la yeni mukavelenin de Türk Lirası üzerinden yapılması bekleniyor.

    Taylan Antalyalı ya yeni sözleşme #1

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