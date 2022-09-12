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    Tayyip Talha: Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz

    Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Başakşehir maçı sonrası görüşlerini aktardı.
    • 12.09.2022 - 21:40
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    Tayyip Talha: Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz

    Beşiktaş'ın yeni transferi Tayyip Talha Sanuç, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    22 yaşındaki stoper, "Beşiktaş taraftarı önünde ilk maçıma çıktım. İlk maçımda kazanmak isterdim. Taraftara teşekkür ederim. Çok iyi bir takımız, bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi olacak." dedi.

    Tayyip Talha: Bu mağlubiyeti telafi edeceğiz #1

    "Kazanmak istiyoruz"

    Tayyip Talha Sanuç sözlerini, "Adana Demirspor'da çok büyük destek vardı. Beşiktaş'ın atmosferi de inanılmaz. Taraftara teşekkür ederim. Rakip adına maçlar zor geçiyor. Bu gücü kullanarak, burada maçları kazanmak istiyoruz." cümleleriyle tamamladı.


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