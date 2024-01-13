Tayyip Talha Sanuç: 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyordum Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, “9 ay sonra art arda iki maça çıkmak kolay değildi ama 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyordum” dedi.

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İHA

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti.

Mücadeleye 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan siyah-beyazlıların defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçikleri anarak konuşmasına başlayan Tayyip, şunları dedi:

Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Bu son olur.

"9 aydır bugünlerin hayalini kuruyordum"

Başarılı defans oyuncusu maçla ilgili ise takım olarak çok iyi bir performans gösterdiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da bu oyunu göstererek farklı şekilde kazandık. 9 ay sonra art arda iki maça çıkmak kolay değildi ama 9 aydır bugünlerin hayalini kuruyordum. Belki her gece bu maçları kafamda oynuyordum. Fiziksel olarak da iyi dönebilmek benim için çok önemliydi. Bunun için de çok çalıştım. Tabii ki yüzde 100 değilim, zamanla çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Beşiktaş’a yakışır bir şekilde performans sergileyeceğime inanıyorum.

"Bu zamana kadar bize yakışmayacak kadar gol yemişiz"

Yeni teknik direktör Fernando Santos’un isteklerini sahaya yansıttıklarını belirten 24 yaşındaki futbolcu, daha iyi savunma yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

Hocamız dün toplantıda da aynı şeyleri söyledi. Saha içinde daha tutkulu, daha coşkulu bir takım istiyor. Biz de bunu yansıtmak için elimizden geleni yaptık ve ikinci yarıda golleri de bulduk. Daha önemlisi iki maçtır kalemizde gol de görmüyoruz. Bu zamana kadar bize yakışmayacak kadar gol yemişiz. Beşiktaş takımı bu kadar fazla gol yemez, yememeli. Biz de bundan sonra bunu çözmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız. Yemeyeceğiz ama fazlasıyla atacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda bunu başarabiliriz.

"Avrupa Şampiyonası’nda forma giymek çok büyük hayalim"

Fernando Santos ile uzun vadede iyi şeyler başarabileceklerine değinen Tayyip Talha, sözlerini şöyle noktaladı:

Geleli çok kısa bir süre oldu ama hoca gerçekten fikirleriyle çok şey aşıladı. Uzun bir toplantı yaptık, bugün de etkilerini gördük. Hocanın görmek istediği tutku, coşku, saha içindeki kompakt oyun bizi başarıya götürecektir. Özellikle uzun vadede çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Avrupa Şampiyonası’na katılmak, orada forma giymek çok büyük hayalim. Bundan sonraki çalışmalarımı da A Milli Takım formasını giymek için sürdüreceğim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)