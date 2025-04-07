Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş camiasından özür diledi

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, bu mücadeleyi de 3 Nisan Perşembe günü Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Göztepe’ye 3-1 kaybettiği maçta olduğu gibi 10 kişi tamamladı.

Beşiktaş'ta kırmızı kart gören futbolcu da değişmedi.

TAYYİP TALHA, YİNE KIRMIZI GÖRDÜ

Kupada İzmir ekibine karşı 36. dakikada gördüğü kırmızı kartla Beşiktaş’ı 10 kişi bırakan Tayyip Talha Sanuç, 4 gün sonra bu kez de ligde Kasımpaşa’ya karşı 44. dakikada kızardı.

Tayyip söz konusu mücadelede 17. dakikada sakatlanan Emirhan Topçu’nun yerine oyuna dahil olmuştu.

"HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu, maçın ardından ise siyah-beyazlı camiadan özür diledi.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. Böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim.