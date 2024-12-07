Tayyip Talha Sanuç: Formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlı ekibin defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Alınan galibiyete ihtiyaçları olduğunu aktaran 24 yaşındaki oyuncu, şu şekilde konuştu:

Maç özelinde çok mutluyum. Uzun zamandır formamdan uzaktım. İki sezon önce Fenerbahçe müsabakasında sakatlık yaşamıştım ve uzun sürdü. Bu süreç benim için çok zorlu geçti. Gerçekten formama kavuşmak için birçok gece uykusuz kaldım. Ama sonuç olarak bugün yine sahadaydım. Takımıma faydalı olabildiğimi düşünüyorum. Güzel bir galibiyetle dönmek için benim için önemliydi. Taraftarlarımızı da uzun zamandır üzüyoruz. Bu galibiyet onları da umarım mutlu etmiştir. Bir galibiyetin bile bütün havayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bugün de çok iyi güzel bir destek vardı. Stadyuma gelip destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.