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    Tayyip Talha Sanuç: İlk derbimdi, çok özeldi

    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, golsüz biten Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • 02.10.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 22:37
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    Tayyip Talha Sanuç: İlk derbimdi, çok özeldi

    Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, 0-0 biten Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

    "İlk derbimdi, çok özeldi"

    Genç futbolcu, "İlk derbimdi, çok özeldi. Takım için elimden geleni yaptım. Taraftar bizi çok iyi destekledi. Çok iyi sinyaller verdik. Gol yememeden bitirdik, bu önemli bir şey. Önümüzdeki hafta galibiyetlerle devam edeceğiz." dedi.

    "Umarım formanın hakkını vermişimdir"

    Tayyip Talha, sözlerini, "Hocamız yüreğimizle oynamamız gerektiğini söyledi. Umarım formanın hakkını vermişimdir." ifadeleriyle tamamladı.


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