Tayyip Talha Sanuç, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördü

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Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Beşiktaş, 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart gördü.

VAR UYARDI, KIRMIZI GÖRDÜ

Mücadelenin 17. dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu yerine oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 43. dakikada Yasin'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.

Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig'de sonradan oyuna girip ilk yarı bitmeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

4 GÜN ÖNCE KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Tayyip Talha Sanuç, 3 Nisan tarihinde Göztepe'ye karşı oynanan Türkiye Kupası maçında da kırmızı kart görmüştü.