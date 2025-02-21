Tayyip Talha Sanuç: Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu

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Süper Lig’in 25’inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Tayyip Talha Sanuç, Eyüpspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"SOLSKJAER'İN BİZE OLUMLU YÖNDE DOKUNUŞLARI OLDU"

Tayyip Talha Sanuç, şunları dedi:

Sakatlıktan döndük ve çok mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Ole Gunner Solskjaer'in bize olumlu yönde dokunuşları oldu. Beklenmedik bir gol yedik ama erken reaksiyon verdik. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum.

"TAKIM HALİNDE OYNADIĞIMIZDA HERKESİ İŞİ KOLAYLAŞIYOR"

Başarılı savunma oyuncusu ayrıca, şu sözleri sarf etti: