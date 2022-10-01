Tayyip Talha Sanuç'tan Fenerbahçe açıklaması

Derbi öncesi gittiği kuaförde video çektiren Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe'ye gol atacağını ifade etti.

Süper Lig'in 8. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Dolmabahçe'de ağırlayacak.

Dev derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. yeni transferlerin ilk derbisi olacak maçı taraftar da heyecanla bekliyor.

Transfer döneminin son günlerinden adından sıkça söz ettiren Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Ancak Beşiktaş son bir hamle ile oyuncuyu kendi takımına getirdi ve imzatı attı.

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Tayyip Talha'dan derbi mesajı

Derbi öncesi Tayyip Talha Sanuç, gittiği kuaförde bir video çekti. Defans oyuncunu kuaförün, "Pazar günü gol bekliyoruz." sözüne karşılık, "Atacağım inşallah ağabey." şeklinde cevap verdi.