Tayyip Talha Sanuç'tan röveşata golü

Süper Lig'in 9.haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçın 34. dakikasında Tayyip Talha Sanuç, harika bir röveşata golüne imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, maçın 15. dakikasında Tayyip Talha'nın golüyle 1-0 öne geçmişti. Sağ kanattan Masuaku'nun yaptığı orta sonrası yaşanan karambolde Tayyip Talha topu ağlara gönderdi.

İlk golü VAR'dan döndü

Ancak; VAR'dan gelen uyarıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş'ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ancak pozisyon öncesi penaltı olduğuna karar verdi.

Beşiktaş penaltı kazandı. Wout Weghorst'un penaltı vuruşunda kaleci Onurcan Piri köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.

Tayyip Talha'dan jeneriklik gol

Tayyip Talha'nın attığı 2. gol ise geçerlilik kazandı. Masuaku'nun kullandığı kornerde kafalardan seken topa röveşata ile vuruş yapan Tayyip Talha, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)