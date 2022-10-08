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    Tayyip Talha: Tek odaklandığım şey şampiyonluk

    Beşiktaş'ın stoper oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.
    • 08.10.2022 - 22:59
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    Tayyip Talha: Tek odaklandığım şey şampiyonluk

    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

    Beşiktaş'ta, Giresunspor deplasmanında tek golü atan Tayyip Talha Sanuç, maç sonrası görüşlerini aktardı.

    "Tek odaklandığım şey şampiyonluk"

    22 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tek odaklandığım şey şampiyonluk. Tüm fedakarlıklara hazırım. Güzel bir galibiyet aldık. Beşiktaş formasıyla ilk golü attığım için mutluyum. Attığım gol yanında gol yemediğimiz için mutluyuz. Bahane değil ama zemin futbola elverişli değildi. Bazen bu tür maçlarda kazanmak daha önemli oluyor. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var. O maçı da kazanmaya çalışacağız." dedi.

    Tayyip Talha: Tek odaklandığım şey şampiyonluk #1

     

    "Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum"

    Tayyip Talha, "Kulübün, takımın içindeki ortam, hocanın bana davranışları yıllardır buradaymışım gibi. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. İnşallah daha çok gol atarak bu aileye katkı vereceğim." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

    Tayyip Talha: Tek odaklandığım şey şampiyonluk #2


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