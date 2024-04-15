Beşiktaş'tan Fernando Santos ve Rıza Çalımbay açıklaması Beşiktaş Kulübü, Fernando Santos'a 500 bin euro tazminat ödeneceğini, Rıza Çalımbay'a ise 7 Milyon 220 Bin TL ödendiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Beşiktaş, resmi internet sitesinden bu sezon görev yapan Fernando Santos ve Rıza Çalımbay'a yapılan ödemelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Santos'a 500 bin euro tazminat ödeneceğini, Rıza Çalımbay'a ise 7 Milyon 220 Bin TL ödendiğini açıkladı.

Beşiktaş, bu rakamlar dışında çıkan haberlerle ilgili suç duyurunda bulunduğunu açıkladı.

Santos ve Çalımbay hakkında bilgilendirme yapıldı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: