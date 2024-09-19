Tedavisi sürecek! Mauro Icardi, İstanbul'a döndü Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, İstanbul'a döndü. Arjantinli golcünün tedavisi İstanbul'da devam edecek.

Haber Merkezi

Galatasaray’ın Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı ve 5-1 galip geldiği maçta sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Mauro Icardi, 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Daha sonrasında ise sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusunun son durumunu açıklamıştı. Galatasaray, sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurmuştu.

TEDAVİSİ SÜRECEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi, İstanbul'a döndü.

Arjantinli golcünün tedavisi İstanbul'da devam edecek.

"FENERBAHÇE MAÇINDA KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde kesinlikle forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Okan Buruk, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.