Teixeira: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira, sosyal medyadaki mesajların kendisini motive ettiğini, şampiyonluk için siyah beyazlı kulübe geldiğini söyledi.

Beşiktaş 'ın yeni transferi Alex Teixeira, 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"N'SKALA İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Beşiktaş formasıyla birlikte sahalara dönmek benim için güzel bir histi ancak N'Sakala bir durum yaşadı, onun için üzgünüz." diyen Brezilyalı tecrübeli 10 numara, şampiyonluk için Beşiktaş'a geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

"1 hafta eşimle oteldeydim. Uzun bir karantinaydım. Çalışmaya başladım. Fizik olarak hazır duruma gelmeye çalışıyorum. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar sevgi doluydu ve Beşiktaş'a gelmem için beni motive etti."

