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    Teixeira ve Batshuayi Karagümrük'ü bekliyor

    Teixeira ve Batshuayi Karagümrük'ü bekliyor

    Nsakala’nın durumunun maçın önüne geçmesi sebebiyle takım arkadaşları gibi moral olarak düşen ve etkili olamayan Batshuayi ve Teixeira, Karagümrük karşılaşmasıyla şova başlamayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 09:59
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    Süper Lig’de önceki akşam oynanan Gaziantep mücadelesine yedek kulübesinden başlayan Beşiktaş'ta yeni transferler Alex Teixeira ve Michy Batshuayi, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

    68’de maça giren ikiliden sadece 2 dakika sonra Fabrice Nsakala’nın rahatsızlanıp kendini yere bırakması ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması, takım arkadaşları gibi bu 2’liyi de moral olarak olumsuz etkiledi.

    Teixeira ve Batshuayi Karagümrük ü bekliyor #1

    KARAGÜMRÜK MAÇINA KİLİTLENDİLER

    Mücadelenin kalan bölümünde Nsakala’nın durumunun şokunu atlatmaya çalışan oyuncular, bunu başaramayınca etkisiz kaldı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından takım arkadaşlarının durumunun iyi olmasıyla rahat nefes alan ikili, yeni bir başlangıç için Karagümrük maçına kilitlendi.

    Teixeira ve Batshuayi Karagümrük ü bekliyor #2

    İLK 11’DE YER ALACAKLAR

    Siyah-beyazlı taraftarların önünde cumartesi günü Karagümrük’le oynanacak karşılaşmayı bekleyen Teixeira ve Batshuayi, Dolmabahçe’de beklenen açılışı yapmayı hedefliyor.

    Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın’ın, takımla idman eksiğini hafta sonuna kadar kapatması beklenen yeni transferleri, Karagümrük karşılaşmasında ilk 11’de başlatması bekleniyor.

    Teixeira ve Batshuayi Karagümrük ü bekliyor #3

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