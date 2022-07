Teixeira’nın eşinden duygusal paylaşım

Beşiktaş’tan ayrılan Alex Teixeira’nın eşi, sosyal medya hesabından, ”Şükran dolu kalplerle veda ediyorum.” şeklinde paylaşım yaptı.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan ve siyah-beyazlı ekiple yolları ayrılan Alex Teixeira, Kartal’a veda etti.

32 yaşındaki futbolcunun eşi Thais Cristina Instagram hesabından açıklamada bulundu.

“Her şey için çok teşekkürler Beşiktaş”

Alex Teixeira'nın eşi kendisine ait twitter hesabından yayınladığı duygusal mesajda, "Hayatta her şey istediğimiz veya planladığımız gibi gitmiyor. Bugün İstanbul'a burada tüm yaşadıklarıma, tüm edindiğim arkadaşlarıma ve kulüpte ve Beşiktaş taraftarları tarafında ilk günden beri bize gösterilen tüm sevgiye şükran dolu bir kalp ile veda ediyorum. Bu vedadan dolayı üzgün olsam da, kulübe karşı karakterinin, sevgisinin ve dürüstlüğünün diğer her şarttan daha önde geldiğini gösteren eşimle gurur duyuyorum. Her şey için teşekkürler Beşiktaş. Nerede olursak olalım sizin başarılarınız için destek oluyor, tezahüratlar yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.