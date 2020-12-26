Süper Lig'de penaltı kullanmayan tek takım Antalyaspor

Süper Lig'de 14 hafta sonunda penaltı kullanmayan tek takım sadece Antalyaspor kaldı.

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 21 takım içerisinde penaltı kazanamayan tek takım Antalyaspor oldu. 14 haftada 65 penaltı kararının alındığı ligde Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok penaltı kazanan takımlar sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Süper Lig'de 14 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 15'inci sırada yer alan Antalyaspor, ilginç bir istatistiğe sahipoldu. Kırmızı beyazlı Akdeniz takımı, ligde oynanan 14 haftada 21 takım içerisinde penaltı kazanamayan tek takım konumunda bulunuyor.

14 HAFTADA 65 PENALTI

Ligde 14 hafta sonunda toplam 65 penaltı kararı verildi. En çok penaltı ise Galatarasaray ve Fenerbahçe lehine verildi. 14 haftada, Galatasaray ve Fenerbahçe 6'şar, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor 5'er, Ankaragücü, Denizlispor ve Alanyaspor 3'er, Sivasspor, Başakşehir, Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe 2'şer ve Göztepe, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Hatayspor ve Trabzonspor'a ise 1'er kez penaltı düdüğü çalındı.

Ligde en çok penaltı alan Galatasaray 6 penaltının tamamını gole çevirirken, sarı lacivertli takım ise 5 kez fileleri havalandırma başarısı elde etti.

PENALTI 'VAR'DAN DÖNDÜ

Fraport TAV Antalyaspor'a bu sene çalınan ilk penaltı kararı ligin 12'nci haftasında deplasmanda oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı olmuştu. Ancak penaltı kararı VAR'dan gelen uyarıyla iptal edildi. Kırmızı beyazlılar bu mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.