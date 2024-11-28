Teknik direktör İsmail Ertekin, Balıkesirspor'a geri döndü

İHA

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, yeni teknik direktörünü buldu.

Levent Eriş ve Veyis Kanber ile yaşanan ayrılıkların ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Balıkesirspor, İsmail Ertekin ile anlaşma imzaladı.

"NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüp Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesirspor’un sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dedi: