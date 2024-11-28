Teknik direktör İsmail Ertekin, Balıkesirspor'a geri döndü

İHA
TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, yeni teknik direktörünü buldu.
Levent Eriş ve Veyis Kanber ile yaşanan ayrılıkların ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Balıkesirspor, İsmail Ertekin ile anlaşma imzaladı.
"NİCE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulüp Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesirspor’un sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları dedi:
Balıkesirspor’umuz, efsane teknik direktörümüz İsmail Ertekin ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı. Kulübümüzle 2. Lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşamış İsmail Ertekin hocamıza Balıkesirspor arması altında nice başarılar diliyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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