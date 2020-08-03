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    Kemal Özdeş'in annesi vefat etti

    Teknik direktör Kemal Özdeş'in annesi Gülsüm Özdeş hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.08.2020 - 00:00
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    Kemal Özdeş'in annesi vefat etti

    Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan, teknik direktör Kemal Özdeş'in 74 yaşındaki annesi Gülsüm Özdeş, vefat etti.

    ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLECEK

    Gülsüm Özdeş'in cenazesi yarın Manisa Laleli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Manisa'da toprağa verilecek.

    Kemal Özdeş'in annesi vefat etti #1

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