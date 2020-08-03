Kemal Özdeş'in annesi vefat etti

Kemal Özdeş'in annesi vefat etti

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Teknik direktör Kemal Özdeş'in annesi Gülsüm Özdeş hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında olan, teknik direktör Kemal Özdeş'in 74 yaşındaki annesi Gülsüm Özdeş, vefat etti.

ÖĞLE NAMAZINDAN SONRA TOPRAĞA VERİLECEK

Gülsüm Özdeş'in cenazesi yarın Manisa Laleli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Manisa'da toprağa verilecek.