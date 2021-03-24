Teknik direktör kovma konusunda Avrupa'nın zirvesindeyiz

Süper Lig'de şimdiye kadar tam 27 hocanın görevine son verildi. Bu sayının, Avrupa'nın 5 büyük ligine bakıldığınca oldukça fazla olduğu görülüyor.

Süper Lig'de bu sene birçok hoca, sezonu tamamlayamadan görevden alındı.

Türkiye'de teknik direktör değiştirme sayısı, geçtiğimiz yıllara oranla daha da artarken, Avrupa'nın 5 büyük liginde ise bu sayı oldukça düştü.

PREMIER LİG'DE 3, SÜPER LİG'DE 27

30 haftası geride kalan İngiltere Premier Ligi'nde sadece 3 teknik adamın görevine son verilirken, bizde ise tam 27 hoca kulüplerden kovuldu.

SADECE 6 TAKIM AYNI HOCAYLA DEVAM ETTİ

Süper Lig'de aynı hocayla devam eden takım sayısı ise sadece 6.

Beşiktaş (Sergen Yalçın)

Fenerbahçe (Erol Bulut)

Galatasaray (Fatih Terim)

Alanyaspor (Çağdaş Atan)

Hatayspor (Ömer Erdoğan)

Sivasspor (Rıza Çalımbay)

5 büyük lig ve Süper Lig'de kovulan hoca sayıları:

Premier Lig: 3

La Liga: 5

Serie A: 7

Bundesliga: 8

Ligue 1: 11

Süper Lig: 27

Süper Lig'de kovulan teknik direktörler HABERİ



