Teknik direktör Sakıp Özberk, boğularak hayatını kaybetti Süper Lig'in eski teknik adamlarından Sakıp Özberk, akşam saatlerinde denize girdi ve boğularak hayatını kaybetti.

Gaziantepli teknik direktör Sakıp Özberk 78 yaşında yaşamını yitirdi.

İskenderun Arsuz’daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.

Sakıp Özberk kimdir?

Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir.

Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.

Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.