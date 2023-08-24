Teknik heyete sitem eden Yunus Emre Gedik kadro dışı bırakıldı Göztepe, 24 yaşındaki sol beki Yunus Emre Gedik'i süresiz kadro dışı bıraktı. Yunus Emre Gedik'in kadro dışı bırakılma sebebi de ortaya çıktı.

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1. Lig ekiplerinden Göztepe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Geride bıraktığımız sezon başında 1461 Trabzon'dan transfer edilen Yunus Emre Gedik süresiz kadro dışı bırakıldı.

2022-23 sezonunda ligde 20 maça çıkan Yunus Emre Gedik, 2023-24'te ise henüz süre alamadı.

Teknik ekibe sitem etti

Ligin ilk haftasındaki Sakaryaspor maçında kadroda olan ancak süre alamayan Yunus Emre Gedik, Ümraniyespor maçında ise kadroda yer almamıştı.

DHA'nın haberine göre; forma şansı bulamadığı için teknik ekibe sitem eden Yunus Emre Gedik, süresiz kadro dışı bırakıldı.