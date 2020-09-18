Teknik heyetten Adem Ljajic'e 'hazır ol' mesajı

Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren Adem Ljajic ile görüşen yardımcı antrenör Murat Şahin'in, Sırp oyuncuya "Hücumdaki yaratıcılığına ihtiyaç duyacağız. Kendini hazır tut" dediği öğrenildi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

"SANA İHTİYACIMIZ VAR"

Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında olan yardımcı antrenör Murat Şahin'in, uzun süredir takımdan ayrı olan ve Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren Adem Ljajic'le bir görüşme yaptığı belirtildi.

Şahin'in, Sırp futbolcuya, "Göreve hazır ol. Hücumdaki yaratıcılığına ihtiyaç duyacağız." dediği öğrenildi.

Forvet arkası bölgesi için Mensah ile rekabet halinde olan Adem Ljajic'in, bu karşılaşmada da sonradan oyuna girmesi bekleniyor.