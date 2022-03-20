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    Telegraph: Abdramovich Süper Lig'den takım satın alıyor

    AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlarla karşılaşan Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich'in Süper Lig'den takım satın alacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 09:27
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    Telegraph: Abdramovich Süper Lig'den takım satın alıyor

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte en çok etkilenen alanlardan biri de spor endüstrisi… İngiltere’de Chelsea’nin sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich, savaşın ardından yoğun yaptırımlara maruz kaldı.

    Chelsea’yi satışa koyan Abramovich, İngiltere’deki bütün mülklerini de ayrı ayrı satıyor.

    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Telegraph'ta "Abramovich, jetini ve yatını Türkiye'ye taşıyor" başlığıyla yer alan haberde, Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığı iddia edildi.

    Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Edipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.

    Telegraph: Abdramovich Süper Lig den takım satın alıyor #1

    HEDEFİ GÖZTEPE

    Thom Gibbs imzalı haber yorumun detaylarında, "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor." denildi. "Roman Abramovich'in kaderi Chelsea ile kesişen ve 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanamamış Göztepe için teklif verebileceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanılırken, "Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyabilir." denildi.

    Telegraph: Abdramovich Süper Lig den takım satın alıyor #2

    “TÜRKİYE’DE SICAK BİR KARŞILAMA ALACAĞINDAN EMİN”

    Türkiye'nin Roman Abramovich için güvenli bir sığınak gibi göründüğü kaydedilirken, "Bir futbol kulübü sahibi olarak yeniden başlamak için Süper Lig'den daha kötüsünü de yapabilirdi. Türkiye'de korkunç derecede sıcak bir karşılama alacağından emin." ifadeleri kullanıldı.  İzmir ekibinin de Süper Lig'in resmi olarak oynandığı 1959 yılından önce şampiyonluk kazandığı ancak o zamandan beri ligde başarılı olmadığı vurgulanırken, Abramovich'in Göztepe'nin Chelsea'ye benzer bir kulüp yapısına sahip olmadığı vurgulandı.

    Telegraph: Abdramovich Süper Lig den takım satın alıyor #3

    “YILDIZLAR YENİ REZERVASYON YAPABİLİR”

    Türkiye'nin bazı oyuncuların son durağı olduğu vurgulanırken, "Granit Xhaka, Christian Benteke ve hepsinden daha önemlisi Romelu Lukaku gibi Premier Lig'in deneyimli isimlerini düşünün. Hepsi Abramovich'in almasının ardından yeni rezervasyon yapabilirler." denildi.

    Abramovich'in daha önce Chelsea'de görev verdiği Guus Hiddink, Demba Ba, Patrick van Aanholt gibi isimlerin Türkiye'de görev yapmasından da esinlendiği, haberde yer alan bir başka iddia oldu.

    Telegraph: Abdramovich Süper Lig den takım satın alıyor #4

    Telegraph: Abdramovich Süper Lig den takım satın alıyor #5


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