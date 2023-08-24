Temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa gecesi Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe günü Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe play-off turunda mücadele edecek.

Temsilcilerimizin tek hedefi turu geçip gruplara kalmak...

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak.

Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Dyachuk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalsky, Dubinchak, Yarmolenko, Vanat, Voloshyn

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar

Fenerbahçe - Twente maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.

Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Twente: Lars Unnerstall, Mees Hilgers, Robin Pröpper, Joshua Brenet, Mats Rots, Youri Regeer, Sem Steijn, Michal Sadilek, Ricky van Wolfswinkel, Daan Rots, Manfred Ugalde.

Genk - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara, McKenzie, Hrosovsky, Khannous, Munoz, Kayembe, Sor, Fadera, Arokodare

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye