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    Temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında ikinci hafta maçlarının detayları belli oldu!

    Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımız bu hafta gruplarındaki ikinci maçlarını oynayacak.
    • 13.09.2022 - 17:02
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    Temsilcilerimizin Avrupa Kupalarında ikinci hafta maçlarının detayları belli oldu!

    Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden takımlarımız 15 Eylül Perşembe günü gruplarındaki ikinci maçlarına çıkacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil ediyor.Fenerbahçe grubunda oynadığı ilk maçta evinde Dinamo Kiev'i 2-1 yenmeyi başardı.Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup olmuştu.

    UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Başakşehir ve Sivasspor temsil ediyor.Başakşehir grubunda oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'ı 4-0 gibi ezici bir skorla mağlup etti.Diğer temsilcimiz Sivasspor ise evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

    Temsilcilerimizin bu hafta oynayacakları maçların detayları belli oldu.İşte temsilcilerimizin Avrupa kupalarında bu haftaki maç programı şu şekilde;

    UEFA Avrupa Ligi

    15 Eylül Perşembe- Rennes - Fenerbahçe (22.00)

    15 Eylül Perşembe - Trabzonspor - Kızılyıldız (19.45)

    UEFA Konferans Ligi

    15 Eylül Perşembe - Başakşehir - Fiorentina (22.00)

    15 Eylül Perşembe - Cluj - Sivasspor (19.45)


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