Temsilcisinden açıklama var! Serdar Aziz, futbolu bırakacak mı?

8 Temmuz 2024 tarihinde Fenerbahçe Kulübü, defans oyuncusu Serdar Aziz'in, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli camia, milli oyuncunun takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağını duyurmuştu.

FUTBOLU BIRAKACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Aradan geçen süre zarfında yeni takım bulamayan ve Fenerbahçe'de kalmaya devam eden Serdar'ın futbolu bırakacağı iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine tecrübeli oyuncunun oyuncusu hakkında Sports Digitale'e açıklamalar yaptı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklama şu şekilde:

Kamuoyuna Duyuru



Oyuncumuz Serdar Aziz ile kulübü arasında sezon başında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürme kararı alınmıştır. Bu süreçte Serdar, profesyonelliğini ve çalışma disiplinini koruyarak çalışmalarına devam etmektedir



Geride kalan yaklaşık 9 aylık dönemde Serdar Aziz'e yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler Serdar'ın kariyer hedefleri ve uzun vadeli planları ile örtüşmediğinden dolayı herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır



Son günlerde gündeme gelen "futbolu bıraktı" yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar Aziz hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerinden birini geçirmekte ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.



Serdar Aziz, yeni sezonda hedefleriyle örtüşen, kendisini heyecanlandıran ve katkı sunabileceğine inandığı bir projenin parçası olmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.