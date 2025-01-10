Suudi Arabistan kulübü Al Shabab'ın teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü unutmadan bir video paylaşarak gazetecilere mesaj gönderdi.

"EN DOĞRU ŞARTLARDA, ÖZGÜRCE ÇALIŞMANIZI TEMENNİ EDİYORUM"

Terim, şunları söyledi:

Al Ahli ile yapacağımız maç öncesinde, tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamak istiyorum. Bu kutsal mesleği icra ederken, en doğru şartlar altında özgürce çalışmanızı temenni ediyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, hepinize selamlar.